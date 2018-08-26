2018-08-26T17:57:18+03:00
В мире

НАТО насчитало в Эгейском море до 50 кораблей-шпионов

Рыболовные, прогулочные суда и даже парусные яхты веду активную разведку у греческих берегов
Денис СУХОВ
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НАТО насчитало в Эгейском море до 50 кораблей-шпионовНАТО насчитало в Эгейском море до 50 кораблей-шпионовФото: "КП" Архив
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Аналитики НАТО передали береговой охране и военно-морскому флоту Греции список из 50 судов, которые ведут активную разведку в Эгейском острове. Об этом сообщают местные СМИ.

«Речь идёт о рыболовных, парусных и прогулочных судах, которые — согласно имеющимся данным — плавают в Эгейском море с целью сбора информации», - пишет издание Real.

Отмечается, что суда-«шпионы» интересуются не столько греческими военными объекты, сколько передвижениями американских ВМС, интенсивность которых в этом районе значительно выросла в последнее время.

В материале газеты утверждается, что сотрудничество между Вашингтоном и Афинами в оборонной сфере «находится в апогее», а регион все больше напоминает «американский полигон». В частности, США проводят операции даже из центральной Греции - под Ларисой недавно развернули беспилотники MQ-9, ведущие наблюдение за Эгейским морем.

Что касается непростого для Греции соседства с Турцией, то речи о снижении напряженности не идет. Напротив, Анкара ужесточает свою позицию в Эгейском море, а ее надежность «как союзника по НАТО» открыто ставится под сомнение американскими аналитическими центрами, пишет издание.

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