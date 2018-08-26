СЕГОДНЯ 18:20 2018-08-26T18:20:20+03:00

Порошенко уверен, что Россия не поставит Украину на колени «газовой удавкой» Фото: EAST NEWS

В Киеве рассчитывают, что РФ выплатит $4,6 млрд по газовым контрактам

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Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Россия выплатит Киеву $4,6 млрд убытков по газовым контрактам. Об этом глава государства заявил на церемонии открытия газопровода высокого давления в Авдеевке Донецкой области.

«Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой удавкой и газовым шантажом. Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, россияне заплатят Украине убытки в $4,6 млрд», - заверил Порошенко.

Президент отметил, что ранее «исполнилась тысяча дней, как украинцы живут без российского газа в условиях эмбарго, который применила против них Россия».

Напомним, в феврале Стокгольмский арбитраж вынес решение по тяжбе украинского «Нафтогаза» и российского холдинга «Газпром» относительно контракта на транзит топлива через территорию Украины. Суд обязал «Газпром» выплатить $4,6 млрд, но также учел и долг «Нафтогаза» за уже поставленный российский газ (около $2,1 млрд).

Таким образом «Газпром» остался должен украинской стороне $2,56 млрд, однако в компании с таким решением арбитража не согласились, подчеркнув, что оно было принято с грубыми процессуальными нарушениями. Позже, 30 марта, «Газпром» подал аппеляцию в сокружной суд округа Свеа.