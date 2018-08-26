Путин: Россия продолжит помогать Южной Осетии в вопросах обеспечения безопасности

СЕГОДНЯ 19:26 2018-08-26T19:26:38+03:00

Президент РФ отметил, что признание суверенитета республики открыло перед ней «широкие перспективы для самостоятельного развития»

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Президент РФ Владимир Путин направил южноосетинскому коллеге приветствие, в котором передал наилучшие пожелания в связи с 10-летней годовщиной признания Россией независимости республики.

«Принятое в августе 2008 года Россией решение о защите братского югоосетинского народа от агрессии и последовавшее за этим признание государственного суверенитета вашей страны открыли широкие перспективы для самостоятельного развития республики», - зачитал послание посол РФ в Южной Осетии Марат Кулахметов.

По словам Путина, в России с удовлетворением отмечают успехи Южной Осетии в построении государственности и различных отраслях национального развития.

«Намерены и далее оказывать содействие в решении стоящих перед Южной Осетией задач, в том числе в сфере обеспечения национальной безопасности», - подчеркнул российский лидер.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска напали на Южную Осетию и размещенных в регионе российских мировторцев. В целях защиты сограждан и мирных жителей Россия ввела в республику войска, которые в течение пяти дней разгромили и вытеснили грузинскую группировку из Южной Осетии.

Жертвами боевых действий стали более тысячи человек, в том числе 72 российских военнослужащих. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.