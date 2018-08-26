Умер Нил Саймон: Известный американский драматург скончался в возрасте 91 года

СЕГОДНЯ 19:57 2018-08-26T19:57:21+03:00

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Умер Нил Саймон — известный американский драматург и сценарист. Писатель скончался на 92-м году жизни в одной из больниц Нью-Йорка от осложнений пневмонии.

Как сообщает телеканал Fox News, в момент смерти рядом с Саймоном были его жена и две дочери.

Отмечается, что в последние годы Саймон страдал почечной недостаточностью и болезнью Альцгеймера.

Нил Саймон родился 4 июля 1927 года в Бруклине. В 1946 году учился в Нью-Йоркском и Денверском университетах. Впоследствии работал на телевидении, где писал скетчи для мастеров развлекательного жанра. Его первая пьеса была поставлена на Бродвее в 1961 году. Драматург продолжал активную работу над театральными постановками вплоть до 2000-х годов. Многие из его произведений экранизировались.

Перу Нила Саймона принадлежат более 30 пьес, которые трижды принесли ему престижную премию «Тони» при 17 номинациях. Кроме того, за пьесу «Затерявшиеся в Йонкерсе» драматург получил Пулитцеровскую премию, а его сценарий к фильму «До свидания, дорогая» удостоился «Золотого глобуса». Также сценарии писателя четыре раза номинировались на «Оскар».