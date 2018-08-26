2018-08-26T20:23:41+03:00
Политика

«Патриотические лозунги»: В Госдуме оценили слова Порошенко о том, что Россия возместит Украине убытки по газовым контрактам

Зампред комитета ГД по энергетике Игорь Ананских отметил, что заявления украинского лидера не воспринимают всерьез даже в собственной стране
Денис СУХОВ
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В Госдуме оценили слова Порошенко о том, что Россия возместит Украине убытки по газовым контрактамВ Госдуме оценили слова Порошенко о том, что Россия возместит Украине убытки по газовым контрактамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Слова главы украинского государства Петра Порошенко о том, что Россия возместит Киеву все убытки по газовым контрактам — не более чем патриотическая бравада, которая озвучивается в преддверии президентских выборов.

Такое мнение в интервью телеканалу RT выразил зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«И военный парад, и эти заявления, безусловно, нацелены на будущую президентскую кампанию. Ничего другого за этим не стоит, кроме попытки показать себя мощным борцом за независимость», - отметил депутат.

По мнению парламентария, «патриотические лозунги» Порошенко не воспринимают всерьез не только во всем мире, но и в собственной стране.

«Российская сторона готова садиться за стол переговоров по дальнейшему контракту с Украиной по поводу (транзита) российского газа через эту страну после 2019 года, но только на рыночных условиях и чтобы никакой политики здесь не было замешано», - добавил Ананских.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Россия выплати Киеву $4,6 млрд убытков по газовым контрактам.

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