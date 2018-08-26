2018-08-26T21:16:05+03:00
В мире

Протестующие в центре Кишинева потребовали отставки правительства Молдавии

Митингующие призвали аннулировать «антинародные законы» и прекратить преследование политической оппозиции
Денис СУХОВ
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Протестующие в центре Кишинева потребовали отставки правительства МолдавииПротестующие в центре Кишинева потребовали отставки правительства МолдавииФото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
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Участники протестных акций в центре Кишинева потребовали отставки правительства и премьер-министра Молдавии Павла Филипа.

«Правительство должно уйти в отставку, пришло время потребовать его отставки. Но перед этим пусть все вернется в норму — пусть аннулируют все антинародные законы», - заявил один из лидеров протеста, председатель оппозиционной «Платформы Достоинство и Правда» (PDA) Андрей Нэстасе.

Организаторы демонстраций единогласно приняли резолюцию, в которой помимо отставки правительства потребовали признать итоги выборов мэра Кишинева, аннулировать закон о налоговой амнистии, прекратить преследование оппозиции и начать антикоррупционные расследования.

Поводом для митинга стали досрочные выборы мэра Кишинева, по итогам второго тура 3 июня победу в них одержал кандидат от PDA Андрей Нэстасе. Однако 25 июня Высшая судебная палата признала выборы недействительными из-за агитации в день голосования, а 29 июня ЦИК Молдавии аннулировал результаты плебисцита.

В ответ на это оппозиция создала «Комитет национального сопротивления» и начала протестные акции, в которых помимо PDA принимают участие партия «Действие и солидарность» (PAS) и Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ).

Протестующие не намерены покидать центральную площадь Кишинева и будут ночевать в палатках, чтобы 27 августа встретить на ней День независимости Молдавии.

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