2018-08-26T21:40:11+03:00
В мире

В Румынии британские «Тайфуны» в третий раз за неделю поднялись в воздух на перехват российских самолетов

Истребители сопроводили военно-транспортный Ан-26 и патрульный Бе-12 ВВС РФ, приблизившиеся к воздушному пространству НАТО
Денис СУХОВ
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Британский истребитель "Тайфун" перехватывает российский Бе-12. Фото: raf.mod.ukБританский истребитель "Тайфун" перехватывает российский Бе-12. Фото: raf.mod.uk
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Пара британских истребителей Eurofighter Typhoon была вынуждена в третий раз за неделю подняться в воздух с аэродрома в Румынии, чтобы сопроводить российские самолеты вблизи воздушного пространства НАТО.

Согласно сообщению на сайте Королевских ВВС, инцидент произошел утром 25 августа в небе над Черным морем. Сначала к воздушным границам НАТО подошел военно-транспортный Ан-26, потом противолодочный самолет-амфибия Бе-12.

«Это уже третий случай на этой неделе, когда самолеты королевских ВВС в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства были подняты для того, чтобы сдержать провокационные действия российских самолетов и успокоить Румынию и своих союзников по альянсу», - говорится в сообщении ведомства.

По словам одного из британских пилотов, «Тайфуны» проследили за российскими самолетами из румынского воздушного пространства, при этом обе стороны действовали безопасно и профессионально.

Ранее британские ВВС в Румынии производили аналогичные перехваты российских самолетов 22 и 23 августа. В первом случае объектом преследования стали российские истребители Су-30, во втором — противолодочный Бе-12.

В Минобороны РФ в подобных случаях всегда подчеркивают, что все полеты российской военной авиации производятся в строгом соответствии с международными правилами. В свою очередь российское посольство в Лондоне обвинило британские ВВС в «провокационной деятельности» в небе над Черным морем.

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