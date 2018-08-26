Бывший посол Ватикана в США обвинил Папу Франциска в укрывательстве педофила

СЕГОДНЯ 22:34 2018-08-26T22:34:21+03:00

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Бывший нунций (посол) Ватикана в США, архиепископ Карло Мария Вигано обвинил Папу Римского Франциска в укрывательстве педофила и призвал понтифика уйти в отставку.

Итальянское издание La Verita опубликовало письмо архиепископа, из которого следует, что руководство католической церкви с 2000 года было осведомлено об обвинениях в педофилии, выдвинутых в отношении архиепископа Вашингтона Теодора Маккэррика. Папу Франциска проинформировали об этом деле сразу после избрания на престол в 2013 году, однако понтифик не предпринял никаких мер.

Некоторые католические издания отмечают, что к заявлениям архиепископа Вигано следует относиться с определенной осторожностью, так как он представляет оппозиционное Папе консервативное крыло церкви, и сам подозревается в растлении малолетних.

Ранее Вигано работал в государственном секретариате Ватикана. В своих письмах Папе Бенедикту XVI он неоднократно разоблачал коррупцию в церковном руководстве — архиепископ убежден, что именно поэтому в 2011 году его отослали нунцием в США. Вигано исполнял посольские функции до апреля 2016 года.

Примечательно, что заявление Вигано появилось в день, когда Папа завершил поездку в Ирландию, где вновь признал ответственность католического руководства за преступления священников-педофилов.

Упомянутый архиепископ Вашингтона Маккэрик подозревается в растлении малолетнего, а также в сексуальных отношениях со взрослыми семинаристами еще в бытность священником. В конце июля он был вынужден подать в отставку под давлением американских епископов.