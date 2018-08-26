2018-08-26T23:27:20+03:00
В мире

Израиль 27 августа откроет КПП “Эрез” на границе с сектором Газа

Пункт пропуска был закрыт неделю назад после массовых беспорядков в приграничных районах
Юлия ДИВЕЕВА
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КПП "Эрез" на границе Израиля и сектора ГазаКПП "Эрез" на границе Израиля и сектора ГазаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Израильский контрольно-пропускной пункт (КПП) “Эрез” на Границе с сектором Газа возобновит свою работу 27 августа. Об этом сообщил министр обороны Мзраиля Авигдор Либерман в воскресенье.

Как пишет газета The Jerusalem Post, глава Минобороны уже дал распоряжение по этому поводу. КПП временно был закрыт из-за массовых беспорядков в приграничных районах с палестинской стороны.

"Эрез" находится в северной части сектора Газа. Через него в основном проходят в Газу и обратно официальные делегации, которые оказывают в секторе гуманитарную помощь. Неделю назад Израиль закрыл пукт пропуска в ответ на беспорядки на границе, чтобы "создать прямую связь между экономическими выгодами для Газы и безопасностью в Израиле", пояснил Либерман.

В это воскресенье израильские власти КПП решили открыть, несмотря на новые протестные акции и столкновения на границе с Газой, которые произошли 24 августа.

Напомним, в столкновениях с израильскими военнослужащими на границе 17 августа несколько тысяч жителей Газы устроили митинг под лозунгом "Революционеры ради Иерусалима и Аль-Аксы" и направились в сторону заградительной полосы награнице с Израилем. Военные дали протестующим отпор, во время столкновений двое палестинцев погибли и 256 получили ранения. После этого, 19 августа, пропускной пункт был закрыт.

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