2018-08-27T00:00:15+03:00
Умные вещи

Business Insider составил рейтинг лучших смартфонов этого года

В список попали в основном новинки южнокорейских и китайских производителей
Юлия ДИВЕЕВА
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Смартфон OnePlus 6 назван самой лучшей новинкой в 2018 годуСмартфон OnePlus 6 назван самой лучшей новинкой в 2018 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лучшим телефоном Android по соотношению цены и качества назван китайский OnePlus 6. Об этом пишет портал Business Insider, который составил рейтинг лучших смартфонов, выпущенных в 2018 году.

О китайской новинке издание пишет, что нет лучшего телефона Android по цене 530 долларов. И хотя в нем нет некоторых новейших функций, вроде беспроводной подзарядки, телефон обладает бесспорными достоинствами в виде отличной камеры, процессора Qualcomm Snapdragon 845 и шести гигабайтов оперативной памяти. Гаджет оснащен аккумулятором с технологией быстрой зарядки и особой версией Android под названием Oxygen OS.

В список вошли сразу два телефона Samsung. Первый - Galaxy Note 9. Его хвалят за 6,4-дюймовый OLED-дисплей, мощный аккумулятор, хорошую камеру и большой объем встроенной памяти — до 512 гигабайт. Кроме того, в комплект входит обновленный стилус S Pen.

Также в пятерке Samsung Galaxy S9, который издание посчитало самым красивым смартфоном из всех существующих на данный момент. К плюсам новинки относятся и большой OLED-дисплей, отличная камера, встроенный монитор сердечного ритма, сканер отпечатков пальцев и функция распознавания лиц, быстрое зарядное устройство и беспроводной аккумулятор.

В рейтинг включен телефон еще одного южнокорейского производителя - LG G7 Thinq. О смартфоне пишут, что он напоминает Android-версию iPhone X, но существенно дешевле. ВG7 Thinq оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 845, беспроводным аккумулятором, 6,1-дюймовым дисплеем, защитой от влаги, качественными динамиками, камерой с ультрашироким объективом.

Замыкает пятерку достойных внимания новинок Moto G6 от Motorola — самый бюджетный гаджет из списка. У смартфона 5,7-дюймовый дисплей, хорошая камера, мощное и быстрое зарядное устройство.

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