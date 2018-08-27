Гроб с телом Маккейна установят в ротонде Капитолия

СЕГОДНЯ 00:27 2018-08-27T00:27:00+03:00

Американцы получат возможность проститься с сенатором и отдать ему дань уважения

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Гроб с телом сенатора Джона Маккейна будет установлен в ротонде Капитолия. Об этом сообщил спикер палаты представителей США Пол Райан.

По его словам, американцы получат возможность в течение нескольких дней проститься с политиком и в последний раз выразить ему свое увадение.

“Трудно представить себе человека, более достойного чести, и я рад, что американцы будут иметь возможность отдать дань уважение этому герою и государственному деятелю”, - написал Райан в Twitter.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл назвал Маккейна великим американским патриотом, и отметил, что вся нация скорбит об этой потере.

"Сенат скорбит вместе с Синди Маккейн, семьей, друзьями и сотрудниками Джона, а также жителями Аризоны”, - сказал он.

С момента завершения строительства ротонды Капитолия в 1824 году такой же чести, как Маккейн, были удостоены лишь 31 человек и неизвестные солдаты Второй мировой войны, Корейской войны и войны во Вьетнаме.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Джон Маккейн умер 25 августа 2018 года, не дожив четырех дней до своего 82-го дня рождения. Накануне его семья заявила, что сенатор решил прекратить лечение прогрессирующей опухоли головного мозга, с которой сражался в течение года.