2018-08-27T03:40:20+03:00
Происшествия

Стрельба в Джексонвилле: Один из подозреваемых найден мертвым

Полиция проверяет, был ли у него сообщник
Юлия ДИВЕЕВА
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Подозреваемый в стрельбе в торговом центре Jacksonville Landing во Флориде найден мертвымПодозреваемый в стрельбе в торговом центре Jacksonville Landing во Флориде найден мертвымФото: REUTERS
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Подозреваемый в стрельбе на турнире по видеоиграм в Джексонвилле найден мертвым на месте преступления. Об этом сообщил офис шерифа города.

"Один подозреваемый мертв. До сих пор неизвестно, есть ли у него сообщник. Ведутся поиски", - говорится в сообщении в официальном Twitter шерифа Джексонвилля.

Полиция оцепила торговый центр, в котором проходил турнир по видеоиграм. Никого не впускают и не выпускают из здания. Отряд спецназа прочесывает здание.

"Мы находим много людей, которые спрятались в закрытых помещениях Jacksonville Landing. Мы просим сохранять спокойствие и оставаться там, где вы находитесь. Спецназ ведет методичный поиск внутри комплекса", - написала полиция в своем Twitter и попросила звонить по указанному номеру тех, кого еще не нашли.

Также правоохранители попросили СМИ нераспространять недостоверную информацию пообещав, что шериф даст пресс-конференцию в ближайшее время.

Ранее сайт kp.ru сообщал о стрельбе в городе Джексонвилль, где жертвами которой стали по меньшей мере 4 человека. Еще 10 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. По словам очевидцев, огонь открыл один из участников турнира, предположительно расстроившись из-за проигранного матча. Расстреляв присутствующих, он покончил с собой.

Неизвестный открыл огонь в торгово-развлекательном центре во Флориде.Неизвестный открыл огонь в торгово-развлекательном центре во Флориде

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