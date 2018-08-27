МВД предлагает ускорить получение гражданства для рожденных в РСФСР

СЕГОДНЯ 04:06 2018-08-27T04:06:35+03:00

Поправки позволяют обратиться за получением российского паспорта без обязательного проживания в РФ в течение пяти лет

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Расширить перечень граждан, имеющих право на получение российского гражданства в ускоренном порядке, предлагает Министерство внутренних дел. Ведомство подготовило проект поправок в закон “О гражданстве в РФ”, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

ВМД предлагает дополнить Статью 14 закона частью, где будет прописано, что иностранные граждане и лица без гражданства, родившиеся на территории РСФСР и имевшие гражданство бывшего СССР, могут обратиться с заявлением о приеме в гражданство «в упрощенном порядке без соблюдения условия ‎о сроке проживания» сразу после получения разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Сейчас в условиях говорится, что претендент на российский паспорт должен обязательно проживать на территории РФ «со дня получения вида на жительство в течение пяти лет непрерывно», за исключением некоторых случаев, которые позволяют сократить время проживания до года.

Если предложение МВД получит поддержку, гражданство можно будет получить «минуя стадию оформления вида на жительство», и срок получения «сократится с 1 года 8 месяцев до 8 месяцев».