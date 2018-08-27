Установлена личность игрока, устроившего стрельбу в Джексонвилле

СЕГОДНЯ 04:47 2018-08-27T04:49:00+03:00

Полиция Джексонвилля уточнила число жертв и пострадавших во время стрельбы Фото: REUTERS

Дэвид Кац тоже участвовал в соревнованиях по киберспорту

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Полиция установила личность молодого человека, устроившего стрельбу в торговом центре в Джексонвилле, где проходили соревнования по видеоиграм. Об этом сообщил шериф города Майкл Уильямс.

По его данным, 24-летний Дэвид Кац прибыл в бар, где шли соревнования по киберспорту, для участия в них. Он застрелил двух человек и ранил 11. После этого Кац покончил с собой.

Дэвид Кац участвовал в киберсоревнованиях, а потом устроил стрельбу в ДжексонвиллеФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Шериф Уильямс сообщил, что на месте происшествия обнаружены три тела, в том числе и подозреваемого. Из тез, кто был ранен, девять человек доставили в больницы на машинах скорой помощи, еще двое доехали самостоятельно, передает Интерфакс.

Полиция пока не называет мотивы преступления. Ранее офис шерифа сообщал о поиске возможного соучастника преступления.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 25 августа, в городе Джексонвилль один из учатсников турнира по киберспорту открыл стрельбу. Выпустив несколько пуль в присутввующих, он покончил с собой. Ранее сообщалось о 4 жертвах и одиннадцати пострадавших.