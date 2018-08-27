Вице-канцлер Австрии назвал визит Путина на свадьбу главы МИД большой честью
Визит президента России Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль является большой честью для страны. Такое мнение высказал австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.
Он отметил, что не понимает, почему этот вежливый жест российского лидера вызвал такое бурное обсуждение и абсурдную критику не только в Австрии, но и во всем мире.
Штрахе считает, что на торжественные семейные мероприятия приглашают тех, с кем установились теплые и уважительные отношения. И если бы ему нужно было приглашать гостей на свадьбу, он позвал бы вице-премьера Италии Маттео Салвини.
“Карин Кнайсл, например, хорошо знает президента России Владимра Путина”, - пояснил вице-канцлер в интервью Die Presse
По его словам, глава МИД хорошо знакома с российским лидером, с котором много раз говорила по телефону, в том числе неофициально, и поэтому между ними сложились хорошие взаимоотношения. Штрахе назвал Путина "очень любезным, твердо стоящим на земле, открытым и сердечным" человеком.
Как писал сайт kp.ru, 18 августа президент России побывал на свадьбе Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера в Австрии. Он сделал молодоженам несколько подарков и станцевал с невестой и оставил пожелание на машине.
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