Вице-канцлер Австрии назвал визит Путина на свадьбу главы МИД большой честью

СЕГОДНЯ 06:41 2018-08-27T06:44:02+03:00

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Визит президента России Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль является большой честью для страны. Такое мнение высказал австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.

Он отметил, что не понимает, почему этот вежливый жест российского лидера вызвал такое бурное обсуждение и абсурдную критику не только в Австрии, но и во всем мире.

Штрахе считает, что на торжественные семейные мероприятия приглашают тех, с кем установились теплые и уважительные отношения. И если бы ему нужно было приглашать гостей на свадьбу, он позвал бы вице-премьера Италии Маттео Салвини.

“Карин Кнайсл, например, хорошо знает президента России Владимра Путина”, - пояснил вице-канцлер в интервью Die Presse

По его словам, глава МИД хорошо знакома с российским лидером, с котором много раз говорила по телефону, в том числе неофициально, и поэтому между ними сложились хорошие взаимоотношения. Штрахе назвал Путина "очень любезным, твердо стоящим на земле, открытым и сердечным" человеком.

Как писал сайт kp.ru, 18 августа президент России побывал на свадьбе Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера в Австрии. Он сделал молодоженам несколько подарков и станцевал с невестой и оставил пожелание на машине.

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