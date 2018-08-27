2018-08-27T07:09:58+03:00
Москва

Погода в Москве на 27 августа 2018 года: ожидается до 28 градусов тепла

Метеорологи обещают небольшой дождь в Москве на 27 августа 2018 года
Екатерина БОЛГОВА
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В понедельник в Москве ожидается до 28 градусов теплаВ понедельник в Москве ожидается до 28 градусов теплаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики прогнозируют облачную погоду в Москве на понедельник, 27 августа 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +26 до +28 градусов. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на вторник, 28 августа, температура воздуха составит 13...15 градусов тепла, переменная облачность, без осадков. Днем — от 27 до 29 градусов выше нуля, переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.

В ночь на среду, 29 августа, дождя не ожидается. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов со знаком «плюс», днем — от 27 до 29 градусов. Переменная облачность, днем возможен небольшой кратковременный дождь местами. Ветер южный, юго-восточный, 4-9 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее метеорологи предупреждали, что на этой неделе в Москве ожидается жаркая погода. Температура воздуха на 7 - 8 градусов выше, чем положено по климатическим нормам.

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