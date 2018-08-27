Минэкономразвития предлагает разделить страну на 14 макрорегионов

СЕГОДНЯ 07:17 2018-08-27T07:17:41+03:00

В России могут создать еще 12 макрорегионов Фото: Архив "КП"

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Создать в России 14 макрорегионов, которые станут центрами экономического роста, предлагает Министерство экономики и развития. В сентябре ведомство планирует в правительство “Стратегию пространственного развития” в которой расскажет о своей инициативе.

В Минэкономразвития уточняют, что это будут не административно-территориальные единицы, а центры для активизации социально-экономического потенциала территорий.

По данным газеты "Коммерсантъ", сейчас в РФ выделяют два макрорегиона -Дальний Восток и Северный Кавказ. Стратегия добавляет еще 12: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский. Формироваться они будут на основании потенциала кооперации входящих в него субъектов.

В министерстве считают, что субъект макрорегиона должен иметь крупный центр, а также объекты инфраструктуры для выхода к международным рынкам или основные транспортные коридоры.

Эти меры, по мнению экспертов ведомства, помогут к 2025 году увеличить экспорт на 30%.