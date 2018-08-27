Минэкономразвития предлагает разделить страну на 14 макрорегионов
Создать в России 14 макрорегионов, которые станут центрами экономического роста, предлагает Министерство экономики и развития. В сентябре ведомство планирует в правительство “Стратегию пространственного развития” в которой расскажет о своей инициативе.
В Минэкономразвития уточняют, что это будут не административно-территориальные единицы, а центры для активизации социально-экономического потенциала территорий.
По данным газеты "Коммерсантъ", сейчас в РФ выделяют два макрорегиона -Дальний Восток и Северный Кавказ. Стратегия добавляет еще 12: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский. Формироваться они будут на основании потенциала кооперации входящих в него субъектов.
В министерстве считают, что субъект макрорегиона должен иметь крупный центр, а также объекты инфраструктуры для выхода к международным рынкам или основные транспортные коридоры.
Эти меры, по мнению экспертов ведомства, помогут к 2025 году увеличить экспорт на 30%.