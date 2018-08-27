Глава МИД Германии представит новую стратегию по отношению к США

СЕГОДНЯ 07:26 2018-08-27T07:26:32+03:00

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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что планирует представить новую внешнеполитическую стратегию по отношению к Соединенным Штатам. Для продвижения новой стратегии министр хочет воспользоваться стартующим с 3 октября годом ФРГ в США.

"Уже давно пришло время переоценить трансатлантическое партнерство: трезво, критично, и даже самокритично", — сказал Маас в Берлине на торжестве, посвященном началу года Германии в США, передает агентство dpa.

Ранее глава МИД Германии заявил, что США и Европа в последнее время отдаляются друг от друга, а общность интересов постепенно сходит на нет. Он отметил, что процесс нормализации взаимоотношений стартовал еще до прихода к власти в США Дональда Трампа. В своей статье, опубликованной в газете Handelsblatt, он предложил взять идею сбалансированного сотрудничества Европы и США.

Напомним, ранее отношения между США и ЕС ухудшились из-за выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также введения пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза.