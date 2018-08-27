В Росгидрометцентре рассказали о погоде на первый звонок

СЕГОДНЯ 07:48 2018-08-27T07:48:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики поделились своими прогнозами на первые дни осени. Россиян ждет комфортная температура, обойдется практически без осадков.

Основной вопрос, который волнует родителей всей страны, какая погода будет 3 сентября, когда в стране пройдут линейки. В Росгидрометцентре успокоили: будет тепло и приятно. Температура воздуха прогреется до 20-25 градусов тепла.

Последние дни августа тоже порадуют. Днем в понедельник до 28 тепла, во вторник и среду - до 29 выше нуля. Ночная температура будет колебаться в пределах 13 - 17 тепла. Этому будет способствовать южный ветер. С четверга произойдет небольшое понижение температуры до 22-26 градусов тепла. И возможны кратковременные локальные дожди.

Синоптики отмечают, что это выше климатической нормы на 3-4 градуса. В последний раз такие показатели были в 1916 году. В историях метеонаблюдений значится, что теплым был август 1939 и 1972 годах. Тогда превышение нормы было на 5 с лишним градусов, - рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина «Российской газете».

Солнечная погода сохранится по всей России, только в Калининградской и Мурманской областях пройдут дожди с грозами. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях кратковременный дождь. Но тепло -20-25 градусов.

На юге России будет до 30 градусов и выше, а на Урале по-прежнему прохладно: 15-20 градусов тепла.