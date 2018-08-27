2018-08-27T07:57:42+03:00
Политика

Порошенко призвал ЕС собирать деньги на восстановление Донбасса

Президент Украины хочет закрепить за каждой европейской страной населенный пункт в Донецкой и Луганской областях
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Украинские дипломаты должны искать средства на восстановление Донбасса, в странах, где им приходится работать. С такой идеей выступил президент Украины Петр Порошенко на конференции сотрудников дипломатического корпуса в воскресенье.

“Донбассу нужен мир. Украинские послы будут заниматься мобилизацией финансовых средств мира на восстановление Донбасса. Будем делать так, чтобы каждая страна ЕС взяла на себя ответственность за восстановление отдельного населенного пункта в Донецкой и Луганской областях", - подчеркнул он.

По мнению Порошенко, Германия может взять шефство над Краматорском, Греция - над Мариуполем, Великобритания может отвечать за Волноваху и так далее, передает ТАСС. Он отметил, что в Авдеевку по приехали все украинские послы и представители Украины со всего мира, чтобы узнать лично, в чем сейчас нуждается Донбасс.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент Ураины поздравил дончан с Днем города уже привычным обещанием когда-нибудь повесить над Донецком сине-желтый флаг. В ней Порошенко посетовал, что Донецк встречает праздник не на «вольной украинской земле», а на «временно оккупированной территории».

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