Порошенко призвал ЕС собирать деньги на восстановление Донбасса
Украинские дипломаты должны искать средства на восстановление Донбасса, в странах, где им приходится работать. С такой идеей выступил президент Украины Петр Порошенко на конференции сотрудников дипломатического корпуса в воскресенье.
“Донбассу нужен мир. Украинские послы будут заниматься мобилизацией финансовых средств мира на восстановление Донбасса. Будем делать так, чтобы каждая страна ЕС взяла на себя ответственность за восстановление отдельного населенного пункта в Донецкой и Луганской областях", - подчеркнул он.
По мнению Порошенко, Германия может взять шефство над Краматорском, Греция - над Мариуполем, Великобритания может отвечать за Волноваху и так далее, передает ТАСС. Он отметил, что в Авдеевку по приехали все украинские послы и представители Украины со всего мира, чтобы узнать лично, в чем сейчас нуждается Донбасс.
Ранее сайт kp.ru писал, что президент Ураины поздравил дончан с Днем города уже привычным обещанием когда-нибудь повесить над Донецком сине-желтый флаг. В ней Порошенко посетовал, что Донецк встречает праздник не на «вольной украинской земле», а на «временно оккупированной территории».
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