2018-08-27T08:44:35+03:00
Общество

Минтруд предлагает создать домашние детсады

Это поможет снизить очереди в дошкольные детские учреждения. Еще один выход из проблемы – это обучение государственных нянь
Ася РОМАНЧУК
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В России придумали как решить вопрос с нехваткой мест в детских садахВ России придумали как решить вопрос с нехваткой мест в детских садахФото: Евгения ГУСЕВА
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В России могут появиться домашние детские сады. Это поможет снизить очередь в дошкольные учреждения и решить вопрос с воспитанием детей. Специально на это будут выделяться гранты из федерального и региональных бюджетов, общая сумма до 2024 года составит 5,8 млрд и 2,5 млрд рублей, соответственно.

Всего Минтруд предлагает создать девять тысяч домашних дошкольных учреждений. Процедура прописана в проекте «Создание яслей — содействие занятости женщин». К работе привлекут более девяти тысяч женщин, они получат финансовую поддержку от государства.

Еще один выход из ситуации с очередями в детские сады – это государственные няни. На эти цели тоже будут выделены гранты. Планируется обучить более 150 тысяч человек, которые смогут присматривать за малышами.

Обучать нянь будут за счет бюджета. На эти цели в главный финансовый документ заложат более 11 млрд рублей. На эти деньги смогут претендовать и родители, кто не в состоянии оплатить услуги госняни, им будут выделены субсидии.

Планируется, что ежегодно с 2020-го по 2024-й будут обучать 30 тысяч человек ля ухода за детьми.

К 2021 году России полностью планируется ликвидировать дефицит мест в яслях. В рамках рабочего проекта должны появиться не менее 255 тыс. мест в яслях для детей до трех лет, еще 5 тыс. мест появится в рамках государственно-частного партнерства и поддержки частных образовательных учреждений, сообщает газета «Известия».

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