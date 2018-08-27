2018-08-27T09:00:47+03:00
Звезды

Российский гимн исполнили на колоколах королевского собора в Брюсселе

Русские мелодии в авторской переработке исполнил известный бельгийский звонарь Фабрис Ренар [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Кафедральный собор Святых Михаила и Гудулы в БрюсселеКафедральный собор Святых Михаила и Гудулы в БрюсселеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В центре Брюсселя прозвучали российский гимн и другие композиции, исполненные на колоколах собора Святых Михаила и Гудулы, где по традиции проходят церемонии бельгийских монархов и мессы в День независимости Бельгии. Русские мелодии были сыграны известным бельгийским звонарем Фабрисом Ренаром в авторском исполнении.

"Очень символично, что мы смогли исполнить гимн России в этом соборе, который является королевским собором Бельгии с самого момента создания бельгийского государства. Я думаю, что сегодня очень важно остановить остракизм в отношении РФ”, - рассказал один из организаторов мероприятия, глава льежского регионального "Движения граждан за изменение" Серж Дельвенн.

По его словам, он со своими коллегами стараются убедить европейские власти вернуться к политике открытого диалога с Россией и сгладить разногласия ради экономики Европы и РФ, передает РИА Новости.

На колоколах королевского собора в Брюсселе исполнили гимн России.AmbRussie Belgique on Twitter

"Могу сказать от имени бельгийских сельхозпроизводителей, что все просят возобновления диалога с Москвой, потому что это не Москва страдает от продуктового эмбарго, а мы сами. Мы выстрелили себе в ногу, это несомненно", — добавил он.

Подобные мероприятия по инициативе бельгийской стороны проходят в Льеже с весны этого года. Там произведения русских композиторов в исполнении карильона звучат еженедельно.

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