Таможне разрешат признавать недействительными сделки компаний

СЕГОДНЯ 09:02 2018-08-27T09:02:16+03:00

Это поможет сократить число фирм-однодневок и заблокировать вывод денег за рубеж

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С 4 сентября Федеральная таможенная служба получит новые полномочия. Теперь сотрудники ФТС смогут обращаться в суд и признавать недействительными сомнительные сделки или сделки, совершенные с грубыми нарушениями.

Это поможет бороться с фирмами-однодневками и предотвратить незаконный вывод денег за рубеж.

В ведомстве предупредили, что процедура будет вводиться постепенно, не стоит ждать, что в сентябре таможенники засыплют суды исками.

Изменения прописаны в законе «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Эксперты отмечают, что новые правила помогут создать альтернативный механизм взыскания в бюджет незаконно выведенных денег, полученных нерезидентами от мнимых операций, сообщает газета «Известия».

Юристы подчеркивают, что рассмотрение споров в суде очень важно, так как защищает интересы бизнеса.

Скорее всего, нововведение затронет так называемый постконтроль, когда товар уже на территории РФ, но выясняется, что он был ввезен контрабандой. Таможня сможет добиваться признания сделок ничтожными. То есть, новому владельцу, который купил продукцию уже в России на законных основаниях, будут возвращаться деньги, а тому, что ввез нелегальную партию в страну, грозит наказание. Сам товар будет арестован.