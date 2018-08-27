Минсельхоз запретил поднимать цены на колбасу

СЕГОДНЯ 09:30 2018-08-27T09:30:27+03:00

В ведомстве пообещали, что мясная продукция в торговых сетях не подорожает

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Министерство сельского хозяйства РФ запретило производителям поднимать цены на колбасу. Специалисты ведомства провели проверку по обращению производителей и пришли к выводу, что пока нет основания для увеличения оптовых цен, а соответственно и повышению розничных.

Ранее производители мясной продукции обратились в Минсельхоз с просьбой помочь провести переговоры с ритейлерами, чтобы последние приняли предложения по повышению оптовых цен. С января стоимость сырья выросла на 10–35% в зависимости от вида мяса, рост отразился в себестоимости конечной продукции.

- В настоящее время Минсельхоз не видит предпосылок и обоснования для повышения цен на конечную мясную продукцию в торговых сетях, - сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В пользу сохранения действующей цены говорят объемы мяса, которые получены в первом полугодии. Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий выросло на 4,2%, до 6,8 млн т, в том числе свиней — на 8,2%, до 2,2 млн т.

Объем полностью достаточный, чтобы предложение на рынке соответствовало спросу.

Кроме того, в Минсельхозе отметили, что розничные цены на товары не подлежат государственному регулированию.