Козак: рост акцизов на топливо с 1 января 2019 года не приведет к скачку розничных цен

СЕГОДНЯ 09:36 2018-08-27T09:36:52+03:00

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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что рост акцизов с 1 января следующего года не приведет к скачку розничных цен на бензин и дизельное топливо. По его словам, правительство имеет все инструменты для удержания роста цен на бензин "в районе инфляции".

Он отметил, что решения по регулированию этой сферы в текущем году, а также на ближайшие шесть лет, включают в себя нужные инструменты для удержания розничных цен.

Козак, который в правительстве курирует вопросы топливно-энергетического комплекса, заявил, что розничный сегмент рынка пока "линейно не отреагировал" на рост оптовых цен на бирже, зарегистрированный в августе. Он подчеркнул, что биржа — это не весь оптовый рынок.

"Снизился объем топлива, реализуемого через биржу. Мы будем мониторить ситуацию и принимать необходимые решения", - сказал Козак в интервью РБК.

По словам вице-премьера, по решению кабмина с 1 января 2019 года акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые ранее планировались ввести с 1 июля 2018 года.