2018-08-27T10:56:55+03:00
Политика

В сирийских школах начали готовиться к началу учебного года

Правда, учебных пособий и оборудования пока на всех не хватает
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Сирийские школы готовятся к учебному годуСирийские школы готовятся к учебному годуФото: REUTERS
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Сирия постепенно начинает возвращаться к мирной жизни. Школы Дамаска вовсю готовятся к началу учебного года. Ежедневно в провинцию возвращается все больше беженцев, которые несколько лет назад были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в регионе. Сейчас в пригороде и в самом Дамаске продолжают открываться магазины, кафе и пекарни. Жизнь сирийцев возвращается в привычное русло.

Семьи беженцев возвращаются домой с детьми, которым через неделю предстоит пойти учиться. Директор одной из местных школ Хаулям Мухаммед с гордостью показывает новые учебники и прописи. Она рада, что впервые за долгое время во дворе снова звучит детский смех. Последние несколько лет учить было некого, да и само здание школы боевики превратили в опорный пункт.

«При боевиках школа не работала, здесь у них были штаб, казармы и склады с оружием. Все, что имело ценность, они разграбили. Парты пустили на дрова. После них остались голые стены», - цитирует слова Мухаммед сайт телеканала «Звезда».

Однако несмотря на то, что здание отреставрировано и часть пособи1й закуплены, оборудования все равно пока на всех не хватает. Администрация передала списки необходимых вещей местным властям. Как и в десятках других населенных пунктов, помощь оказывают российские офицеры.

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