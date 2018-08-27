Вдова сенатора Маккейна может занять его место

СЕГОДНЯ 10:41 2018-08-27T10:41:48+03:00

По данным газеты The New York Times, губернатор Аризоны Даг Дьюси собирается назначить преемника Джона Маккейна не ранее чем через неделю

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Вдова американского сенатора Джона Маккейна, Синди Маккейн, может занять его место в Сенате Конгресса США.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии, губернатор штата Аризона Даг Дьюси планирует назначить преемника умершего от рака сенатора примерно через неделю, когда завершатся все траурные церемонии.

Отмечается, что Дьюст рассматривает несколько кандидатур, среди которых экс-сенатор от Республиканской партии Джон Кил и бывшие члены Палаты представителей от Аризоны Джон Шадегг и Мэтт Салмон.

Преемник Маккейна займет кресло сенатора до ноября 2020 года, когда состоятся выборы, по итогам которых новый сенатор пробудет в этой должности до осени 2022 года, когда должен был окончиться срок умершего сенатора. По информации источников, Дьюси планирует выбрать кандидата, который затем будет баллотироваться в 2020 году.

Отмечается, что этот вопрос весьма важен для Республиканской партии, так как в Сенате США у политобъединения 50 голосов, что лишь на один голос больше, чем у демократов.

Напомним, о смерти Маккейна стало известно в ночь на воскресенье, 26 августа. Он впервые был избран в верхнюю палату Конгресса от штата Аризона в 1986 году.