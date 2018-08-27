«Давление на рубль сохранится»: эксперт прокомментировал влияние санкций США на экономику России

СЕГОДНЯ 10:56 2018-08-27T10:56:24+03:00

В понедельник, 27 августа, вступили в силу американские санкции, введенные Вашингтоном в связи с инцидентом в британском городе Солсбери

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Давление санкций на США на экономику России и на курс рубля в частности сохранится, считает экономист Денис Ракша.

Напомним, в понедельник, 27 августа, вступают в силу новые американские санкции в отношении России, введенные в связи с инцидентом в британском городе Солсбери. Уведомление рестрикций было размещено в пятницу, 24 августа, на сайте Госдепартамента США.

«Те санкции, которые сегодня вступают в силу, уже отыграны рынками. Уже, скорее всего, на курс рубля они никак особенно не повлияют. Но повлияют те санкции, которые еще не вступили в силу, еще только обещаны, и даже те, которые еще не обещаны, но наверняка случатся», - сказал Ракша, отвечая на вопрос Радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что Соединенные Штаты в настоящее время используют «годный и негодный» поводы, чтобы усилить санкционное давление на Москву.

«То, что сейчас Центробанку удалось остановить падение рубля, хорошо, но ему придется работать с этой ситуацией и дальше», - отметил экономист.

Кроме того, он напомнил, что США одновременно с санкциями против России вводят санкции против Ирана, в связи с чем Вашингтон поднимает цены на нефть.

«Поднимая цены на нефть, они автоматически укрепляют рубль. То есть санкциями против России они рубль ослабляют, санкциями против Ирана они рубль укрепляют. Какой тренд, какие события будут для рубля важнее, вопрос открытый», - подытожил Ракша.