2018-08-27T11:05:40+03:00
Наука

Ученые определили оптимальную продолжительность сна

В разных странах людям требуется разное количество времени для отдыхать
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые назвали оптимальное время снаУченые назвали оптимальное время снаФото: Евгения ГУСЕВА
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Европейское общество кардиологии рассчитало оптимальную продолжительность сна, необходимую для здоровья сердечно-сосудистой системы. В ходе исследования оказалось, что хронический недосып может спровоцировать развитие ишемической болезни сердца и увеличить риск инсульта на 11%.

При этом сон сверх меры даже более вреден, чем нехватка отдыха. Дело в том, что слишком долгий сон может повысить риск сосудистых заболеваний на 33%, передает сайт argumenti.ru.

На основе этих данных, специалисты смогли посчитать, что оптимальное время сна, полезное для организма, это 7-8 часов.

При этом отмечается, что в разных странах, людям требуется разное количество времени на сон. Так, россияне, в среднем, превышают норму и спять примерно по девять часов в сутки. Однако жители Аргентины спят еще дольше — в среднем, более десяти часов. Это абсолютный максимум по миру.

А вот меньше всех спят японцы. Для отдыха им требуется всего по шесть часов, пишет сайт телеканала «Звезда».

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