2018-08-27T11:45:33+03:00
В мире

Глава МИД ФРГ призвал партнеров по ЕС реагировать на санкционную политику США

По словам Хайко Мааса, Евросоюз работает над развитием независимых от Вашингтона институтов
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД ФРГ Хайко МаасГлава МИД ФРГ Хайко МаасФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Германии призвал партнеров по Евросоюзу реагировать на санкционную политику США в отношении других стран.

"Санкционная политика Вашингтона вынуждает нас искать европейский ответ, внезапное принятие США неспецифических санкций в отношении России, Китая и других торговых партнеров значительным образом затрагивает Европу и Германию", - сказал Маас, выступая в Берлине на ежегодной конференции руководителей дипмиссий ФРГ за границей.

Он отметил, что Евросоюз развивает институты, которые проявляют независимость от США, среди которых - Европейский валютный фонд. При этом, по словам Маааса, Вашингтон является "самым близким партнером" Брюсселя.

"Мы хотим, чтобы это так и оставалось", - отметил глава МИД ФРГ.

Он добавил, что Европа "нуждается в новом, сбалансированном партнерстве с США". Кроме того, Маас подчеркнул, что европейцы поняли, что не настолько знают Америку, как они думали ранее — об этом свидетельствует избрание Дональда Трампа президентом США, передает ТАСС.

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