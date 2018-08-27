2018-08-27T12:21:34+03:00
Политика

Путин прибыл с рабочей поездкой в Кемерово, где проведет заседание комиссии по вопросам развития ТЭК

По данным пресс-службы Кремля, "темой совещания станут меры по повышению рыночной доли российского угля на экспортных рынках"
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 27 августа, президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Кемерово, где проведет заседание комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности.

"Темой совещания станут меры по повышению рыночной доли российского угля на экспортных рынках", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

На мероприятии основным докладчиком станет глава Минэнерго РФ Александр Новак, также примут участие главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы и главы предприятий ТЭК. Путин ознакомится с деятельностью горно-промышленного комплекса "Черниговец" и встретится с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Напомним, ранее Путин побывал в Кемерово 27 марта 2018 года в связи с произошедшим там пожаром в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек.

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