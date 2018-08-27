СЕГОДНЯ 12:40 2018-08-27T12:40:52+03:00

По итогам 2017 года без проводов для доступа в сеть обходятся 16% российских домохозяйств как в городах, так и на селе

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В России мобильный интернет уже стал полноценной заменой фиксированному. К такому выводу пришла компания Deloitte по итогам исследования, проведенного с августа по ноябрь прошлого года среди более 1000 респондентов. В результате специалисты выяснили, что в 2017 году 15,6% российских домохозяйств обошлись без проводов дл доступа в сеть — причем как в городах, так и на селе.

Отмечается, что этот показатель в России выше, чем во Франции, где мобильный интернет заменил домашний в 9,8% домохозяйств. В Канаде исключительно мобильным интернетом пользуются 24,3% домохозяйств, в Турции — 27,3%.

Партнер компании Deloitte Антон Шульга не смог рассказать, как растет количество тех, кто пользуется только мобильным доступом в сеть, так как это был первый опрос организации по этому вопросу. Он отметил, что исключительно мобильным интернетом пользуется около 13% городского населения России и около 22% сельского.