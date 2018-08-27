2018-08-27T13:03:29+03:00
В мире

Александр Лукашенко: Мышковать на российских сложностях Беларусь не собирается!

Президент республики рассказал о своей дружбе с Путиным и о том, что Белоруссия сама страдает от экономических трудностей в России
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Александр Лукашенко заявил, что введенные против России санкции плохо сказываются и на Белоруссии. Это заявление он сделал в эфире местного телеканала «Беларусь 1». По словам президента, от прошлого большого обвала российского рубля страны потеряли порядка $3 млрд только на курсовых разницах.

«Что я могу от России потребовать, когда Россия в тяжелом положении? Когда в России хорошо, Россия может достаточно купить наших товаров. И, более того, если нужно, и помочь нам. Что она и делала соответствующей финансовой поддержкой и так далее. Поэтому мы ничего здесь не выгадываем. Нет здесь каких-то там подспудных течений - наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает или у нее сложное положение. Нет этого и никогда не будет. Слушайте, ну, я слишком уж, извините за нескромность, опытный политик, чтобы мышковать на этих темах. Это полный идиотизм!», - цитирует белорусского лидера сайт Постоянного Комитета Союзного государства.

По словам Лукашенко, он считает себя другом Владимира Путина. Что, впрочем, не мешает двум лидерам жестко обсуждать некоторые вопросы. Тем не менее, заявления о некотором дисбалансе в отношениях не имеют под собой никаких оснований.

«Как Россия для нас, так и Беларусь для России является ангелом-хранителем. Я уже говорил. Может, это кому-то в Беларуси не нравится, но с первых дней своего президентства я делаю подобные заявления, - сказал Лукашенко. - Мы народы от одного корня. Мы родные люди. Нравится кому-то это или не нравится. Допустим, в Украине многим политикам это не нравится. И они, знаете их заявления, говорят о некой особенности украинского народа. Да, особенность есть и у нас, и у Украины, и у русских людей, вообще россиян. Но неопровержимо одно: как бы этого кому-то не хотелось, это уже случилось, что мы выросли от одного корня. Мы родные люди».

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