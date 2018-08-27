2018-08-27T13:10:39+03:00
Происшествия

В Лондоне на тротуар выехал автомобиль, за которым гналась полиция

Машина протаранила автобусную остановку, пострадали четыре человека
Екатерина БОЛГОВА
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Автомобиль выехал на тротуар в центре ЛондонаАвтомобиль выехал на тротуар в центре ЛондонаФото: REUTERS
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В понедельник, 27 августа, в центре Лондона на тротуар выехал автомобиль, за которым гналась полиция. Машина протаранила автобусную остановку. В результате происшествия пострадал один прохожий и три пассажира транспортного средства, сообщила газета Daily Express.

"Около 4:30 утра (6:30 мск) 27 августа автомобиль врезался в прохожего на Риджент-стрит. В это время автомобиль уходил от преследования полиции. Пострадал прохожий и три человека, которые находились в автомобиле", - говорится в заявлении Скотленд-Ярда, которое приводит газета.

Все пострадавшие были госпитализированы, представители правоохранительных органов не располагают информацией о состоянии доставленных в больницу. Водителя автомобиля задержала полиция по подозрению в опасном вождении.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 июня в западном пригороде Дублина, Клондолкине, машина въехала в группу пешеходов. Инцидент произошел утром около местной церкви. В результате происшествия пострадали четыре человека.

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