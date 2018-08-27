2018-08-27T13:49:21+03:00
Здоровье

Российские ученые создали вакцину от меланомы за 1,5 млн рублей

Медики научатся лечить самую агрессивную форму рака кожи. Скоро испытания могут быть проведены на людях
Ася РОМАНЧУК
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Российские ученые создали вакцину от меланомыРоссийские ученые создали вакцину от меланомыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские ученые создали вакцину от одного из самых агрессивных форм рака- меланомы. Клинические испытания нового препарата планируется начать в 2020 году.

Работы по созданию препарата велись учеными из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.

Действенный препарат удалось создать благодаря новому подходу к разработке.

Сначала выявляются уникальные мутации, которые появились в раковых клетках конкретного пациента. Уже на основе этих данных синтезируются антигены. Их вводят пациенту после удаления опухоли, и они «учат» иммунитет уничтожать раковые клетки, сообщает «Дни.ру».

На сегодняшний день самым действенным способом лечения данного рака является хирургическое вмешательство, лучевая и химиотерапия.

Медики уверены, что их разработка поможет предотвратить рецидив заболевания.

Теперь успех в разработке будет зависеть от того насколько четко удастся подобрать и синтезировать нужный набор неоантигенов, который активирует защитные силы организма и человек сможет победить болезнь.

В конце 2020 года препарат будет тестироваться на людях. Ожидается, что на начальном этапе его цена для пациента составит 1,5 млн рублей.

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