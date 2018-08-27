Путин заявил, что программу расселения из аварийного и ветхого жилья в России продолжат
В понедельник, 27 августа, президент России Владимир Путин заявил, что программа расселения из аварийного и ветхого жилья в стране будет продолжена. Об этом он сообщил в разговоре в горняками в Кемерово.
"Мы эту программу будем продолжать. Кемерово один из тех регионов, где это проблема большая. Расселили достаточно много аварийного жилья, но мы будем продолжать", — сказал российский президент.
Напомним, ранее сообщалось, что Путин прибыл с рабочей поездкой в Кемерово, где проведет заседание комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности. Основным докладчиком на совещании станет глава Минэнерго РФ Александр Новак,. Глава государства также ознакомится с работой горно-промышленного комплекса "Черниговец" и встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым.