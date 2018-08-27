Путин заявил, что программу расселения из аварийного и ветхого жилья в России продолжат

СЕГОДНЯ 13:59 2018-08-27T13:59:03+03:00

Об этом президент РФ сообщил в разговоре с горняками в Кемерово

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В понедельник, 27 августа, президент России Владимир Путин заявил, что программа расселения из аварийного и ветхого жилья в стране будет продолжена. Об этом он сообщил в разговоре в горняками в Кемерово.

"Мы эту программу будем продолжать. Кемерово один из тех регионов, где это проблема большая. Расселили достаточно много аварийного жилья, но мы будем продолжать", — сказал российский президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин прибыл с рабочей поездкой в Кемерово, где проведет заседание комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности. Основным докладчиком на совещании станет глава Минэнерго РФ Александр Новак,. Глава государства также ознакомится с работой горно-промышленного комплекса "Черниговец" и встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым.