2018-08-27T14:35:26+03:00
Политика

Путин помог кемеровским горнякам с получением квартир

Президент России находится в Кемерово с рабочим визитом
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин помог рабочим горно-обогатительного комплекса "Черниговец" в Кемерово с получением квартир. Во время общения главы государства с горняками один из шахтеров рассказал о проблеме с расселением его родственников из аварийного дома. По его словам, его мама и тетя живут в доме 1847 года постройки, так при расселении старого дома не хватило двух квартир.

«Две квартиры - это не такая большая проблема для Кемеровской области, тем более что с апреля по настоящий момент времени удалось полностью расчистить баланс Кемеровской области. Полностью», — сказал Путин, обращаясь к временно исполняющему обязанности губернатора Кемеровской области Сергею Цивилёву. Глава региона пообещал решить проблему.

Также к российскому президенту обратился другой рабочий, который рассказал, что до сих пор не получил жилье, хотя остался без родителей в шесть лет. Цивилев вмешался в ситуацию и отметил, что с этой проблемой надо было обращаться к нему. Губернатор пообещал, что шахтер получит квартиру в течение двух месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник, 27 августа, Путин прибыл в Кемерово, где проведет проведет заседание комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, посетит горно-промышленный комплекса "Черниговец" и встретится с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником и ответил на вопросы.Дмитрий СМИРНОВ

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