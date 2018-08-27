Ученые усмотрели на лице признаки высокого риска смерти

СЕГОДНЯ 15:10 2018-08-27T15:10:21+03:00

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Французские ученые пришли к выводу, что глубокие морщины на лице являются тревожным сигналом. Они выступают предвестником высокого риска смерти.

В течение 20 лет медики исследовали более 3 тысяч человек, разбитых на несколько возрастных групп. В начале эксперимента им было по 32, 42, 52 и 62 года соответственно. Морщины, которые появлялись на лице у респондентов, оценивались по шкале от 0 (совсем нет) до 3 (много глубоких).

Те, кто обладал большим количеством морщин и относился к группе 2 и 3, были в зоне риска. У них смертность наступала в шесть раз чаще, чем у тех, кто был в нулевой группе.

Пока выводы ученые прокомментировать не могут, высказываются только гипотезы. Исследователи предполагают, что механизм развития морщин подобен процессу развития атеросклероза, включая окислительный стресс и деформацию коллагена. Также не исключено, что сосуды на лбу достаточно мелкие, поэтому они первыми становятся жертвой атеросклероза. Таким образом, морщины являются одним из ранних признаков старения сосудов, сообщает «Утро.ру».