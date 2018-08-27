Китай приступил к испытаниям своего второго авианосца

СЕГОДНЯ 17:01 2018-08-27T17:01:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник Китай приступил к очередным ходовым испытаниям своего второго авианосца, известного как корабль проекта 001А.

По данным портала Sina, палубу авианосца расчистили от строительной техники, летательных аппаратов на ней пока не замечено. Издание China Daily уточняет, что целью новых испытания является проверка силовой установки, систем связи, навигации и другого бортового оборудования.

Проект 001А пока не получил официального названия, но китайские СМИ именуют его «Шаньдун». Конструкция корабля в значительной степени повторяет первый китайский авианосец «Ляонин», который в свою очередь построен на базе проданного Украиной советского авианесущего крейсера «Варяг».

Как и «Ляонин», проект 001А имеет неядерную силовую установку, взлетный трамплин, однако его уклон составляет не 14, а 12 градусов. Также корабль получил более компактную и высокую палубную надстройку, улучшенный радар, увеличенную загрузку топливом и боеприпасами. Последнее позволяет разместить на борту авиакрыло из вертолетов различных типов и 35 исребителей J-15 (против 24 у «Ляонина»).

Проект 001А оснащен системой ПВО HQ-10 (лицензионная копия российского С-300ПМУ1) и автоматическим артиллерийским вооружением. Строительство «Шаньдуна» началось в 2013 году, в мае этого года он прошел первые ходовые испытания. Перед принятием на вооружение ВМС НОАК авианосцу предстоит пройти еще несколько тестов.

Между тем СМИ сообщили, что еще в прошлом году Китай начал строительство третьего авиносца. Его отличительной особенностью станет электромагнитная катапульта вместо трамплина — такое решение позволит запускать с палубы не только истребители, но и более тяжелые типы самолетов.