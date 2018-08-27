2018-08-27T17:01:58+03:00
В мире

Китай приступил к испытаниям своего второго авианосца

Корабль проекта 001А является первым авианосцем, полностью построенным в Китае
Денис СУХОВ
Поделиться:
Китай приступил к испытаниям своего второго авианосцаКитай приступил к испытаниям своего второго авианосцаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник Китай приступил к очередным ходовым испытаниям своего второго авианосца, известного как корабль проекта 001А.

По данным портала Sina, палубу авианосца расчистили от строительной техники, летательных аппаратов на ней пока не замечено. Издание China Daily уточняет, что целью новых испытания является проверка силовой установки, систем связи, навигации и другого бортового оборудования.

Проект 001А пока не получил официального названия, но китайские СМИ именуют его «Шаньдун». Конструкция корабля в значительной степени повторяет первый китайский авианосец «Ляонин», который в свою очередь построен на базе проданного Украиной советского авианесущего крейсера «Варяг».

Как и «Ляонин», проект 001А имеет неядерную силовую установку, взлетный трамплин, однако его уклон составляет не 14, а 12 градусов. Также корабль получил более компактную и высокую палубную надстройку, улучшенный радар, увеличенную загрузку топливом и боеприпасами. Последнее позволяет разместить на борту авиакрыло из вертолетов различных типов и 35 исребителей J-15 (против 24 у «Ляонина»).

Проект 001А оснащен системой ПВО HQ-10 (лицензионная копия российского С-300ПМУ1) и автоматическим артиллерийским вооружением. Строительство «Шаньдуна» началось в 2013 году, в мае этого года он прошел первые ходовые испытания. Перед принятием на вооружение ВМС НОАК авианосцу предстоит пройти еще несколько тестов.

Между тем СМИ сообщили, что еще в прошлом году Китай начал строительство третьего авиносца. Его отличительной особенностью станет электромагнитная катапульта вместо трамплина — такое решение позволит запускать с палубы не только истребители, но и более тяжелые типы самолетов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кремле не комментируют сообщения об авиаударе в Афганистане
В Испании около 50 мигрантов высадились на пляж с туристами
Песков: Кремль изучит последствия введения новых санкций США
В Минобороны сообщили, что США переводят на Ближний Восток носители крылатых ракет для удара по Сирии
Ученые усмотрели на лице признаки высокого риска смерти
Киевским депутатам предложили назвать улицу в честь Маккейна
«Алмаз-Антей» досрочно передал военным еще один полковой комплект ЗРС С-400
В NASA создали карту пыльных облаков планеты
Путин помог кемеровским горнякам с получением квартир
Макрон сообщил о первых результатах координации России и Франции по Сирии
Путин заявил, что программу расселения из аварийного и ветхого жилья в России продолжат
В Минобороны опровергли сообщения о российском воздушном ударе в Афганистане
Российские ученые создали вакцину от меланомы за 1,5 млн рублей
В Лондоне на тротуар выехал автомобиль, за которым гналась полиция
Александр Лукашенко: Мышковать на российских сложностях Беларусь не собирается!
В России мобильный интернет уже стал полноценной заменой фиксированному