2018-08-27T17:22:11+03:00
В мире

Глава МИД Австрии упала в обморок на полях Европейского форума в Альпах

Во время мероприятия Карин Кнайсль почувствовала «небольшой приступ слабости» и даже на некоторое время потеряла сознание
Денис СУХОВ
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Глава МИД Австрии Карин Кнайссль.Глава МИД Австрии Карин Кнайссль.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава МИД Австрии Карин Кнайсль упала в обморок во время Европейского форума в альпийском городе Альпбах. Подробности инцидента рассказал официальный представитель дипломатического ведомства страны Томас Шнелль.

По его словам, в воскресенье, во время беседы на полях мероприятия Кнайсль почувствовала «небольшой приступ слабости» и даже ненадолго потеряла сознание. Однако медики быстро пришли на помощь министру.

«Министр отдыхает в своем номере в отеле и уже поправляется», - добавил Шнелль.

В свою очередь газета Presse отмечает, что уже в понедельник Кнайсль посетила дискуссионное мероприятие форума. Издание напомнило, что чуть более недели назад состоялась свадьба министра, на которой поприсутствовал президент России Владимир Путин. Событие имело определенный общественный и политический резонанс, так что сразу за торжествами последовал «марафон интервью» с главой МИД Австрии.

Напомним, свадьба министра иностранных дел Австрии прошла 18 августа в южной Штирии. Глава российского государства пробыл на торжественном мероприятии около часа. За это время Путин успел поздравить молодоженов, подарить подарки, произнести пространный тост на немецком и станцевать с Кнайсль.

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