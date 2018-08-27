2018-08-27T18:14:09+03:00
Политика

Захарова: Новые антироссийские санкции США подрывают усилия в сфере нераспространения и контроля над вооружениями

Представитель МИД РФ подчеркнула, что ограничения Вашингтона только осложняют диалог по имеющимся двусторонним и международным проблемам
Денис СУХОВ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. ФОТО Артем Коротаев/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. ФОТО Артем Коротаев/ТАСС
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции США, введенные Вашингтоном под предлогом инцидента в британском Солсбери.

«Используя абсолютно надуманную привязку к так называемому «делу Скрипалей», расследование которого в Великобритании далеко не завершено, нас обвиняют в причастности к произошедшей трагедии в Солсбери, ставя под сомнение ликвидацию Россией своего арсенала химических вооружений», - отметила Захарова в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Традиционно Вашингтон не стал утруждать себя доказательством причастности Москвы к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. Вместо этого от российской стороны требуют «чистосердечного признания» и предоставления безусловного доступа к химическим объектам, добавила Захарова.

В отличие от предъявленных эфемерных обвинений, введенные США санкции вполне реальны и направлены на сокращение диалога в сфере международной безопасности, считает представитель МИД РФ.

«Воспринимаем решение Вашингтона не иначе как часть целенаправленной политики по размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, в том числе в области запрещения химического оружия. В отличие от США, Россия остается приверженной своим обязательствам – военно-химический потенциал нами полностью уничтожен», - подчеркнула дипломат.

Как сообщал сайт «КП», в понедельник вступил в силу первый пакет новых антироссийских санкций США. Ограничения запрещают американским структурам предоставлять российской стороне кредиты и финансовую помощь.

Также санкции практически запрещают обмен какой-либо военной продукцией или товарами двойного назначения, за вычетом случаев, когда это необходимо для сотрудничества в космосе или обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

В российском посольстве уже прокомментировали новые ограничения, отметив, что они еще больше приближают к точке невозврата политику США в сфере международной безопасности.

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