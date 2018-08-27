Пользователи соцсетей высмеяли подвернутые штанины главы МИД Украины

СЕГОДНЯ 18:53 2018-08-27T19:20:11+03:00

Павел Климкин не угадал с размером джинсов для публичного выступления в Авдеевке

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Украинских пользователей соцсетей снова озадачил и развеселил гардероб министра иностранных дел страны Павла Климкина. На этот раз поводом для насмешек стали подвернутые джинсы, которые дипломат выбрал для публичного выступления в Авдеевке.

На фотографии, опубликованной в Facebook пользователем Денисом Гороховским видно, что глава МИД Украины стоит у трибуны в джинсах, которые велики ему на несколько размеров. Следуя своему тонкому чувству стиля, Климкин блестяще вышел из ситуации, аккуратно подвернув штанины.

«Интересно, это Климкин так решил гаранта поддержать или ему просто мама штаны на вырост купила?», - задался вопросом Гороховский.

Другие пользователи отметили, что просторные джинсы гораздо лучше подходят для «передовой» в Донбассе — в случае чего, министр не будет скован в движениях. Также комментаторы допустили, что украинские депутаты и министры просто не держат в доме зеркал.

«Пан Климкин на гребне европейской моды — подвернутые ниспадающие джинсы — это стиль франта-хипстера», - иронизирует пользователь Олеся Фичулина.

Климкин на встрече с главой МИД ЛюксембургаФото: СОЦСЕТИ

Климкин в тесном костюме на саммите "Нормандской четверки"Фото: СОЦСЕТИ

Отметим, что проблемы с гардеробом преследуют Климкина не первый год. Ранее на встрече «нормандской четверки» министр щеголял в костюме, явно снятом с чужого плеча. Подвернутые джинсы также были замечены на нем во время встречи с главой МИД Люксембурга в минувшем апреле.