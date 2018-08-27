2018-08-27T19:11:26+03:00
Политика

Владимир Путин подписал указ «О праздновании 300-летия образования Кузбасса»

Президент поддержал предложение горняков отметить годовщину основания крупнейшего угольного бассейна страны
Ксения БОГДАНОВА
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Владимир Путин встретился с горняками разреза «Черниговский» в Кузбассе. Фото: АКО.Владимир Путин встретился с горняками разреза «Черниговский» в Кузбассе. Фото: АКО.
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Владимир Путин 27 августа подписал указ Указ «О праздновании 300-летия образования Кузбасса». Документ, опубликованный на сайте Кремля, рекомендует органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования. 300-летие образования крупнейшего угольного бассейна России будет отмечаться в 2021 году.

Накануне Владимир Путин побывал на разрезе «Черниговский», где встретился с рабочими. Общаясь с главой государства, горняки предложили широко отпраздновать годовщину освоения Кузбасса. Президент поддержал эту идею и во время рабочей встречи с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым подчеркнул: 300-летие одного из самых больших в мире угольных бассейнов — важное событие не только для Кузбасса, но и для всей России.

- Мероприятие должно быть соответствующим образом подготовлено и осуществлено - как дань уважения к людям, которые начинали эту работу и которые работают в регионе сейчас, - считает президент.

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