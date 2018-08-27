Появились фото с отдыха Путина в горах Тывы
Пресс-служба Кремля опубликовала фото с отдыха президента РФ Владимира Путина в Республике Тыва, где глава государства провел выходные перед предстоящей поездкой по городам Сибири.
ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Отмечается, что субботу и воскресенье Путин отдыхал на берегах Енисея, походил по местным горам и полюбовался видами. Компанию главе государства составили министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Кисилев.
ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Напомним, Владимир Путин не в первый раз выбирает для отдыха дикие края. В прошлом году он провел в Тыве несколько дней своего отпуска, рыбача в горных речках и занимаясь подводной охотой.
ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Однако в минувшие выходные президент не ловил рыбу, ограничившись прогулками и «видовым туризмом».
«Это был видовой, природный туризм. Детали мы предоставим», - пообещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.