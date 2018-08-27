2018-08-27T19:13:38+03:00
Политика

Появились фото с отдыха Путина в горах Тывы

В минувшие выходные глава государства отдохнул на берегах Енисея перед предстоящей большой поездкой по городам Сибири
Денис СУХОВ
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ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Пресс-служба Кремля опубликовала фото с отдыха президента РФ Владимира Путина в Республике Тыва, где глава государства провел выходные перед предстоящей поездкой по городам Сибири.

ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Отмечается, что субботу и воскресенье Путин отдыхал на берегах Енисея, походил по местным горам и полюбовался видами. Компанию главе государства составили министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Кисилев.

ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Напомним, Владимир Путин не в первый раз выбирает для отдыха дикие края. В прошлом году он провел в Тыве несколько дней своего отпуска, рыбача в горных речках и занимаясь подводной охотой.

ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Однако в минувшие выходные президент не ловил рыбу, ограничившись прогулками и «видовым туризмом».

«Это был видовой, природный туризм. Детали мы предоставим», - пообещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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