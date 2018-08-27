2018-08-27T19:33:44+03:00
Политика

Силуанов: Правительство подготовило меры на случай санкций США против госдолга РФ

Первый вице-премьер выразил надежду, что до введения реальных ограничений дело не дойдет
Денис СУХОВ
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Первый вице-премьер Антон СилуановПервый вице-премьер Антон СилуановФото: Тимур ХАНОВ
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Российское правительство уже разработало пакет мер на случай введения санкций против суверенного госдолга страны. Об этом сообщил журналистам глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов.

«У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены. Надеемся, этого не произойдет», - заявил Силуанов.

В начале августа группа американских сенаторов предложила законопроект об антироссийских санкциях, которые предполагают запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выспусков облигаций).

Отметим, что возможность ограничить операции с государственным долгом РФ рассматривали в Вашингтоне и ранее. Однако тогда в Минфине США рассудили, что такие шаги будут иметь неприятные последствия для американских инвесторов и мирового финансового рынка в целом.

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