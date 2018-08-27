Новак: В Минэнерго не видят риска подорожания бензина в 2019 году

СЕГОДНЯ 20:45 2018-08-27T20:45:44+03:00

По словам министра энергетики, цены на топливо не растут с 31 мая

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Министерство энергетики РФ не видит риска подорожания бензина в 2019 году в связи с предстоящим повышением акциза и завершением налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.

Министр обратил внимание, что цена на бензин не растут с 31 мая этого года.

«Соответственно, те меры, которые были приняты правительством, - снижен акциз, обязательства компаний - приводят к тому, что цены стабильны. Мы рисков не видим, потому что в рамках налогового маневра все необходимые демпфирующие механизмы приняты», - подчеркнул Новак.

Напомним, весной этого года стоимость топлива в России стремительно пошла вверх. В итоге правительство было вынуждено с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно. Также была достигнута договоренность с нефтяными компаниями об увеличении поставок на внутренний рынок и заморозке цен на уровне 30 мая. В противном случае кабмин пригрозил поднять экспортные пошлины.

Ближайшее повышение акцизов - на 2,7 тыс. и 3,7 тыс. рублей за тонну дизтоплива и бензина соответственно — планируется 1 января 2019 года. Кроме того, в 2019-2024 годах правительство завершит налоговый маневр в нефтяной отрасли — экспортная пошлина будет постепенно снижена с 30% до нуля при одновременном росте налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Чтобы поддержать рентабельность НПЗ, правительство предусмотрело в маневре два механизма: обратный акциз (субсидии) для НПЗ и дополнительный демпфирующий акциз на нефтепродукты, учитывающий выгодность экспорта.