2018-08-27T21:12:22+03:00
Политика

Ударная группа кораблей ТОФ поразила крылатыми ракетами учебные мишени

Также в учениях участвовали береговые комплексы «Бастион», вооруженные противокорабельными ракетами «Оникс» [видео]
Денис СУХОВ
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Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг". Фото: wikipedia.org/Russian Ministry of DefenceФлагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг". Фото: wikipedia.org/Russian Ministry of Defence
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Корабельная ударная группа, атомный подводный крейсер и береговые комплексы Тихоокеанского флота поразили ракетами две дрейфующие учебные мишени в акватории Охотского моря.

«Корабельная ударная группа в составе флагмана Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и малых ракетных кораблей «Разлив» и «Мороз», а также атомный ракетный подводный крейсер «Томск» и расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» провели стрельбу крылатыми ракетами по надводным целям», - сообщили в пресс-службе ТОФ.

Удар наносился семью ракетами по двум дрейфующим судам-мишеням, которые располагались на дальности от 250 до 500 км.

«По данным объективного контроля, все семь крылатых ракет успешно поразили мишени», - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

АПЛ «Томск» проекта 949А «Антей» вела стрельбу крылатыми ракетами «Гранит», крейсер «Варяг» использовал комплекс П-1000 «Вулкан», а ракетные корабли «Разлив» и «Мороз» поразили цели ракетами П-120 «Малахит».

Береговые комплексы «Бастион» вели стрельбу сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс».

Безопасность в районе боевых упражнений обеспечивали до 20 судов, а также авиация Тихоокеанского флота. После ракетных стрельб корабли продолжили выполнение задач по плану учений в море.

Стрельбы крылатыми ракетами в рамках зачетного учения группировки сил Тихоокеанского флота.Корабельная ударная группа в составе флагмана Тихоокеанского флота, гвардейского ракетного крейсера Варяг , а также МРК Разлив и Мороз , атомного ракетного подводного крейсера Томск и расчётов БРК Бастион провела стрельбу крылатыми ракетами по надводным целям Ракетный удар по двум дрейфующим судам-мишеням крылатыми ракетами Вулкан , Гранит , Малахит и Оникс наносился из акватории Охотского моря и с побережья полуострова Камчатка. Дистанция до целей составляла от 250 до 500 км. По данным объективного контроля, все семь крылатых ракет успешно поразили мишени.

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