Сергей Зверев поделился впечатлениями от досмотра в аэропорту Иркутска

СЕГОДНЯ 22:01 2018-08-27T22:01:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Именитый стилист Сергей Зверев поделился в интервью Радио «Комсомольская правда» подробностями скандала, который разгорелся между ним и сотрудниками иркутского аэропорта при прохождении досмотра.

По мнению короля гламура, он стал объектом пристального внимания сотрудников воздушной гавани сразу, как вошел в помещение для прохождения досмотра.

«Я заметил, как они с лица сменились, я только вошел туда. Было все нормально, пока они меня не увидели», - пояснил Зверев.

Стилист отметил, что несколько раз проходил через рамку металлодетектора, а также выполнил все указания сотрудников аэропорта — разулся, выложил содержимое карманов. Однако рамка продолжала сигналить, как считает Зверев — из-за молнии брюк и нательного крестика.

«Я их спрашиваю: а чего вы так на меня набросились? Вы что, не видите, кто перед вами стоит? Я что, сильно похож на бандита? На рецидивиста? На какого-то преступника? Даже если вы меня не узнали, но я же не похож на преступника, правда?...А с той стороны: ой, тоже мне звезда! Я говорю, а вы чего? С другой ленты подключились! Делаете мне нервы. Вы что, хотите меня вызвать на скандал? Вы чего добиваетесь?», - продолжил стилист.

В конце концов ничего запрещенного у Зверева не обнаружили, и он благополучно продолжил посадку. Тем не менее особое возмущение стилиста вызывает тот факт, что заставившие его понервничать служащие аэропорта не только вели себя грубо, но и отказались принести извинения.

«Почему все налетели на меня? У меня вопрос такой. И почему, когда они ничего не нашли, ни наркотики, ни оружия, даже не извинились передо мной? И меня в самолете трясло все время. Слушайте, а если бы инфаркт? А если бы инсульт? Да зачем так жестко?», - добавил стилист.