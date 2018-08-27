2018-08-27T22:17:57+03:00
Политика

В сети опубликовали видео с отдыха Владимира Путина в Тыве

Последние выходные лета глава российского государства провел на берегах Енисея
Денис СУХОВ
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Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента России/ТАССФото: Алексей Никольский/пресс-служба президента России/ТАСС
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В сети появилось видео с отдыха президента РФ Владимира Путина в Республике Тыва. Последние выходные лета глава государства провел, любуясь красотами Енисея перед предстоящей продолжительной поездкой по городам Сибири.

В частности, на запись попали фрагменты прогулок президента по горам и водным просторам Саяно-Шушенского заповедника. Компанию Путину составили министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников и директор природоохранной зоны Геннадий Кисилев.

Напомним, Владимир Путин не в первый раз выбирает для отдыха дикие края. В прошлом году он провел в Тыве несколько дней своего отпуска, рыбача в горных речках и занимаясь подводной охотой.

Однако в минувшие субботу и воскресенье Владимир Путин не увлекался рыбной ловлей, ограничившись «видовым туризмом».

Путин в Саяно-Шушенском заповеднике.

«Это был видовой, природный туризм. Детали мы предоставим», - пообещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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