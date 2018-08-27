В сети опубликовали видео с отдыха Владимира Путина в Тыве
В сети появилось видео с отдыха президента РФ Владимира Путина в Республике Тыва. Последние выходные лета глава государства провел, любуясь красотами Енисея перед предстоящей продолжительной поездкой по городам Сибири.
В частности, на запись попали фрагменты прогулок президента по горам и водным просторам Саяно-Шушенского заповедника. Компанию Путину составили министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников и директор природоохранной зоны Геннадий Кисилев.
Напомним, Владимир Путин не в первый раз выбирает для отдыха дикие края. В прошлом году он провел в Тыве несколько дней своего отпуска, рыбача в горных речках и занимаясь подводной охотой.
Однако в минувшие субботу и воскресенье Владимир Путин не увлекался рыбной ловлей, ограничившись «видовым туризмом».
Путин в Саяно-Шушенском заповеднике.
«Это был видовой, природный туризм. Детали мы предоставим», - пообещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.