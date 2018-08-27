Козловский снимается в топовых западных сериалах
"Актеры Данила Козловский и Софья Лебедева подтвердили свое участие в новом сезоне сериала про русскую мафию "МакМафия" (McMafia)", сообщила пресс-служба Роскино.
"МакМафия" - британский сериал о сыне русских эмигрантов, который пытается выйти из тени своей бывшей мафиозной семейки и создать личный бизнес. Персонажа Козловского зовут Григорй Мишин.
В первом сезоне криминального триллера приняли участие российские актеры Алексей Серебряков, Лидия и Мария Шукшины, Кирилл Пирогов.
По мнению российских дипломатов, сериал "МакМафия" показывает Англию "игровой площадкой для русских гангстеров". Чтобы развенчать этот миф, дипломаты устроили опрос, сколько русских сидит в британских тюрьмах. Оказалось, что меньше десяти...
Также Данила Козловской сыграет в новом сезоне канадо-ирланского исторического сериала «Викинги». Артисту досталась одна их важнейших ролей шестого сезона – князя Олега, который был прозван Вещим.
"Викинги" - исторический канадо-ирландский сериал, созданный Майклом Хёрстом, выходит на телеэкраны с 2013 года и рассказывает о набегах мореплавателей на англосаксонскую Британию и Францию королевство.