Козловский снимается в топовых западных сериалах

СЕГОДНЯ 22:45 2018-08-27T23:35:54+03:00

Козловский и Нортон на съемках "МакМафии" Фото: кадр из фильма

Актер подтвердил свое участие в "МакМафии" и "Викингах"

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"Актеры Данила Козловский и Софья Лебедева подтвердили свое участие в новом сезоне сериала про русскую мафию "МакМафия" (McMafia)", сообщила пресс-служба Роскино.

"МакМафия" - британский сериал о сыне русских эмигрантов, который пытается выйти из тени своей бывшей мафиозной семейки и создать личный бизнес. Персонажа Козловского зовут Григорй Мишин.

В первом сезоне криминального триллера приняли участие российские актеры Алексей Серебряков, Лидия и Мария Шукшины, Кирилл Пирогов.

По мнению российских дипломатов, сериал "МакМафия" показывает Англию "игровой площадкой для русских гангстеров". Чтобы развенчать этот миф, дипломаты устроили опрос, сколько русских сидит в британских тюрьмах. Оказалось, что меньше десяти...

Также Данила Козловской сыграет в новом сезоне канадо-ирланского исторического сериала «Викинги». Артисту досталась одна их важнейших ролей шестого сезона – князя Олега, который был прозван Вещим.

"Викинги" - исторический канадо-ирландский сериал, созданный Майклом Хёрстом, выходит на телеэкраны с 2013 года и рассказывает о набегах мореплавателей на англосаксонскую Британию и Францию королевство.